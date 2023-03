Violento scontro tra due auto, una si ribalta: 4 feriti, grave un militare

È di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Brindisi a Francavilla Fontana (Brindisi). Le auto coinvolte sono una Fiat Punto con a bordo due militari che si è schiantata contro un muro di cinta, e una Jeep che si è ribaltata sull'asfalto dopo l'impatto con l'altra vettura.

Ad avere la peggio i militari, uno più grave è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Medicati sul posto gli occupanti della Jeep, non destano preoccupazione. Per la messa in sicurezza dei veicoli si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. Della ricostruzione della dinamica, invece, se ne sono occupati i carabinieri.