Scooter travolto da un'auto: due fratelli di 16 e 21 anni in ospedale

Falciati da un'auto mentre erano in scooter. Due fratelli di 16 e 21 anni sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Milano. Un'auto ha centrato il mezzo a due ruote in via Polonia, a due passi da via Stephenson.

Come si legge su MilanoToday, sembra che l'auto non abbia rispettato la segnaletica orizzontale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto avrebbe effettuato una svolta vietata a sinistra, dove le strisce sull'asfalto sono continue.

L'auto ha così colpito lo scooter Aprilia dei due fratelli. Guidava il sedicenne, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo. Dietro di lui la sorella, di 21 anni, che ha riportato ferite più gravi ed è stata accompagnata in codice rosso al Niguarda. Resta in condizioni delicate. Sul posto il 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi e la ricostruzione dei fatti.

