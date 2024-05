Motociclista trascinato per cento metri sull'asfalto dopo lo schianto contro un'auto: è morto

Ancora sangue sull'asfalto. Un centauro è morto in uno scontro con un'auto avvenuto oggi sul Grande raccordo anulare di Roma.

A causa dell'incidente è stato temporaneamente chiuso alla circolazione il Gra al km 62,400. Lo schianto poco dopo le 6, all'altezza dello svincolo 32 della Pisana, un'auto si è scontrata con una moto. In base a una prima ricostruzione, dopo l'impatto il conducente della due ruote è stato trascinato per un centinaio di metri e purtroppo ha perso la vita. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas.

Dalle 8:45 il traffico è stato aperto sull'asse centrale. Sul punto dell'incidente restano chiuse corsia di sorpasso e centrale. Come segnala RomaToday, sono 59 i morti sulle strade di Roma e provincia nel 2024, una vittima ogni due giorni e mezzo. Un bilancio provvisorio che non comprende i feriti poi deceduti in ospedali.