Scontro frontale tra auto e furgone: muore ragazza di 27 anni

Un incidente stradale mortale si è verificato oggi, 23 giugno, in provincia di Imola. A perdere la vita è stata una ragazza di 27 anni. Era al volante di un'auto che si è scontrata frontalmente con un furgone che trasportava frutta.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.30 sulla Sp 610 Montanara, nel territorio di Borgo Tossignano, nell'Imolese. L'utilitaria della vittima e il furgone procedevano in direzioni opposte ma, per ragioni in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente. L'auto dopo l'urto è finita in un fosso. Troppo gravi le ferite riportate dalla 27enne. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Imola.