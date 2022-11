Investita da un'auto mentre attraversa la strada: insegnante in condizioni disperate

Lotta tra la vita e la morte in ospedale Maria Rosaria Giannaccari, la donna di 62 anni investita ieri a Maglie (Lecce). Giannaccari, insegnante di religione, è stata travolta da un'auto guidata da una 19enne che è risultata negativa ai test alcolemici. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Maria Rosaria Giannaccari viveva e lavorava a Maglie. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 17.30 all'imbocco di via Cavalieri di Vittorio Veneto. L’insegnante stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali, quando l’auto l'ha centrata. Sembra che la velocità non fosse elevata. Nella caduta la professoressa ha urtato la testa con violenza per terra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Portata in ospedale, è stata sottoposta a un intervento per ridurre un’emorragia cerebrale e poi è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

La diciannovenne alla guida dell’auto è rimasta sotto choc per quanto avvenuto. I test alcolemici e tossicologici richiesti dai carabinieri della stazione di Maglie sono risultati negativi.