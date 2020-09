Auto carico di acqua giù da una scarpata, morto il conducente

Incidente mortale in provincia di Reggio Calabria. Un camion che trasportava acqua è finito, per causa ancora in corso d’accertamento, in una scarpata nelle montagne della Limina, sulla strada che porta a Giffone, poco dopo lo svincolo della superstrada Jonio-Tirreno. Il mezzo pesante sarebbe precipitato per una ventina di metri giù nel burrone.

Inutili i soccorsi per il conducente, di cui non sono note le generalità, morto sul colpo nella carambola del mezzo. Sul posto sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco (nella foto), al lavoro con la squadra Saf del comando provinciale di Reggio Calabria e con la partenza del distaccamento di Polistena, per estrarre il cadavere dalle lamiere.