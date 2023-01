Lite tra automobilisti finisce a colpi di accetta

Un colpo di clacson di troppo e un automobilista, infastidito, aggredisce il conducente di un'altra auto con un'accetta. È successo a Cuneo dove da una banale lite si è arrivati a un processo. Un 38enne è stato condannato a un anno di reclusione. L'uomo, un pregiudicato albanese, era accusato di aver minacciato con un'accetta un giovane, dopo avergli tagliato la strada in auto per costringerlo ad accostare. All'origine del diverbio tra i due proprio un colpo di clacson. Al momento dei fatti l'imputato, oggi in carcere per altri reati, era affidato in prova ai servizi sociali.