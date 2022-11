Mamma e figlio nel passeggino investiti da un'auto

Paura oggi a Genova, per un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta una mamma col suo bimbo di pochi mesi.

La donna stava attraversando la strada spingendo il passeggino in via Bobbio, nel quartiere Marassi, quando un'auto l'ha investita. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. La donna e il bimbo di pochi mesi sono rimasti feriti in modo lieve. La mamma è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino mentre il piccolo è al Gaslini.