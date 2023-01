Tragico schianto la sera dell'Epifania: due morti

Un uomo e una donna, rispettivamente di 59 e 57 anni, hanno perso la vita poco dopo le 22,30 nei pressi di Marcena (Arezzo). Lo schianto è avvenuto tra una Citroën Picasso grigia e una Fiat Cinquecento bianca. La prima vettura, a bordo della quale si trovava la coppia di persone che ha poi perso la vita, stando ad una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti e riportata da ArezzoNotizie, viaggiava in direzione Casentino.

Prima dell'uscita per Marcena, per motivi ancora da chiarire, si è verificato lo schianto con l'utilitaria, all'interno della quale si trovavano altre due persone: due ragazze ventenni. Lo scontro è stato violentissimo: la coppia a bordo della Citroën ha riportato traumi estremamente gravi e sia lui che lei sono morti sul colpo. Ferite le due giovani a bordo della Cinquecento. Una di queste è stata trasferita con elisoccorso Pegaso, in codice giallo, al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, mentre l'altra è stata soccorsa e portata in ambulanza al San Donato di Arezzo, sempre in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza - ambulanza della Misericordia di Subbiano con infermiere, ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, automedica da Arezzo -, insieme ai vigili del fuoco di Arezzo, che hanno liberato dalle lamiere le due vittime e le ragazze ferite, e la Polizia Municipale di Arezzo (presenti il comandante Aldo Poponcini e il suo vice Massimo Milloni) che si è occupata dei rilievi di legge. A bordo della Fiat Cinquecento c'era anche un cane: è stato richiesto l'intervento dell'Enpa di Arezzo.

Le auto, come da prassi, saranno poste sotto sequestro e l'informativa della municipale sarà trasmessa alla Procura di Arezzo.