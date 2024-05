Cade dalla moto e viene sbalzato sulla corsia opposta: falciato e ucciso a 18 anni

Un ragazzo di 18 anni ha trovato la morte sulle strade di Milano. Vani i tentativi dei medici del San Raffaele di salvargli la vita. È morto in serata P.L.L., il motociclista 18enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Corelli nella serata di sabato 11 maggio.

Il drammatico incidente poco prima delle 19 nei pressi dell'incrocio con via privata Taverna, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro deve ancora essere ricostruita In base a una primissima ricostruzione riportata da MilanoToday, sembra che il 18enne, alla guida di una moto abbia tamponato un'automobile, sia stato sbalzato a terra finendo nella corsia di marcia opposta dove è stato falciato da un'altra vettura di passaggio.

Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato poi trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Raffaele. Non c'è stato nulla da fare.