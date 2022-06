Schianto tra due auto: uomo di 49 anni muore intrappolato tra le lamiere

Sabato sera tragico nel Milanese. Un uomo di 49 anni è morto per un incidente avvenuto sulla strada 236, tra Cisliano e Gaggiano (Milano). Una donna e un ragazzo di 18 anni sono rimasti feriti e le loro condizioni sono serie.

La vittima e i feriti viaggiavano su due auto che, per ragioni da accertare, si sono scontrate. I mezzi procedevano a una velocità sostenuta e l'impatto è stato violento. Come spiega MilanoToday, non è chiaro se all'origine dell'incidente possa esserci un malore o la manovra azzardata di una delle due vetture. Dubbi a cui tentano di rispondere i carabinieri di Abbiategrasso. Si sta verificando la presenza di testimoni o telecamere che possano avere ripreso l'impatto.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato un' auto capovolta. Il 49enne è stato estratto a fatica dalle lamiere contorte ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.