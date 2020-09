Si schianta in monopattino elettrico contro un'auto e sfonda il parabrezza

L'impatto è stato violentissimo. Grave incidente stradale mercoledì mattina a Milano: un'auto e un monopattino elettrico si sono scontrati pochi minuti prima delle 11 nel sottopasso Mortirolo, il tunnel che si trova proprio dietro la Stazione centrale.

Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday scrive che il guidatore del monopattino, 34 anni - per motivi ancora non chiari, forse per una buca - ha perso l'equilibrio mentre si trovava al lato destro della carreggiata. Sfortuna ha voluto che esattamente in quel momento sopraggiungesse l'auto che nulla ha potuto per evitarlo.

Incidente auto-monopattino nel sottopasso Mortirolo di Milano

Lo scontro sarebbe avvenuto con lo spigolo destro della macchina: a quel punto il 34enne che si trovava alla guida del monopattino ha sfondato il parabrezza dell'auto - una Hyundai Atos - ed è finito sull'asfalto. Si tratta di un monopattino di proprietà e non di quelli a noleggio con i servizi di sharing. Il guidatore, secondo le prime informazioni, non indossava il casco.

Subito soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 34enne è stato portato in ospedale in codice rosso. Inizialmente si era anche rialzato dopo la caduta, ma poi avrebbe perso i sensi: le sue condizioni vengono giudicate molto delicate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire le cause e le responsabilità del brutto incidente stradale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto Guarino/MilanoToday