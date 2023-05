Camion travolge due pedoni: morta una donna

Sangue sulle strade di Genova oggi mercoledì 10 maggio. Un camion ha investito due pedoni uccidendone uno. La vittima è una donna 50enne di origine ecuadoriana. Ferito invece un uomo di circa 60 anni, che ha riportato la frattura di una gamba ed è stato portato in ospedale in codice rosso.

La tragedia è avvenuta in via Cornigliano. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica. Come si legge su GenovaToday, il mezzo pesante non poteva accedere in via Cornigliano per il divieto di transito ai mezzi pesanti. L'autista, un 40enne di origini marocchine, è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.