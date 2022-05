Sbanda e resta intrappolata nell'auto in fiamme: morta una donna

Tragico schianto oggi, 11 maggio, a Orciatico nel comune di Lajatico (Pisa). Una donna di 57 anni è morta per le ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato intorno a mezzogiorno.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Il mezzo si è incendiato e lei è rimasta intrappolata. Un ragazzo ha visto le fiamme ed è intervenuto portandola fuori dall'abitacolo. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi, all'arrivo dell'automedica i sanitari hanno tentato la rianimazione, ma era già troppo tardi.

Da quanto si apprende, non ci sarebbero altre auto coinvolte.