Tragico incidente frontale: morte mamma e figlia di 2 anni

Si aggrava in maniera straziante il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Strada statale 19 tra Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. È morta oggi anche la bambina di due anni, la piccola Greta, rimasta coinvolta nel tragico incidente che aveva già causato il decesso della mamma, Vincenza Avallone, 38 anni. La donna, al volante di una Lancia Y, era deceduta sul colpo a seguito del violento impatto frontale con un'altra vettura, una Fiat 500. Inutili purtroppo i soccorsi.

Mamma e figlia morte in un incidente stradale tra Eboli e Battipaglia

Il cuore della piccola ha smesso di battere stamattina. La bambina era stata inizialmente condotta all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove i sanitari l'avevano sottoposta ad un intervento d'urgenza alla milza. All'ulteriore aggravarsi delle sue condizioni, si era deciso il trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli. L'incidente dalle tragiche conseguenze era avvenuto sulla SS19, tra Eboli e Battipaglia. Madre e figlia viaggiavano su una Lancia Y. L'impatto frontale con una Fiat 500, guidata da un giovane rimasto lievemente ferito, è stato violentissimo. La vettura delle due vittime, dopo uno scontro con il guardrail avvenuto per ragioni da accertare, avrebbe invaso l'altra carreggiata. Carabinieri e polizia municipale stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale.

Il comune di Eboli, attraverso il sindaco Conte, ha voluto esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia delle vittime. "Il sindaco Mario Conte, la giunta e il consiglio comunale di Eboli tutto si stringono intorno alle famiglie Avallone e Campeglia per la terribile doppia tragedia che le ha colpite - scrive il sindaco di Eboli in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'ente -. Nel porgere il più sincero e triste messaggio di cordoglio il primo cittadino ha proclamato per domani 11 novembre, in occasione delle esequie della Signora Vincenza Avallone, che si terranno presso la Chiesa di San Bartolomeo in Eboli alle ore 10,30, una giornata di lutto cittadino".

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, che ha auspicato interventi di messa in sicurezza del tratto di strada in questione: "Anche la città di Battipaglia si unisce al dolore delle famiglie Avallone e Campeglia per le terribili perdite subìte. La scomparsa di una persona così giovane e di sua figlia è un fatto crudele, una realtà che, noi per primi, stentiamo ad accettare. Un dolore che dovrebbe rimanere privato. Ma non può essere così - ha scritto la prima cittadina -. Non può essere così se a morire sono una ragazza giovane e una bambina di due anni. Non può essere così se ciò accade su una strada che ha visto morire altri ragazzi, altre ragazze, altri padri e altre madri. Non possiamo più rimandare: è necessario indire quanto prima una riunione che coinvolga noi, il comune di Eboli e l'azienda che gestisce quella strada. E, subito, intervenire sulle curve più pericolose, prevedere elementi di dissuasione di velocità e corsie di emergenza. Agire su tutti quegli interventi non più prorogabili".