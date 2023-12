Scontro frontale tra auto: due morti, feriti due bambini

Terribile incidente stradale in Puglia, in provincia di Bari. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale Corato-Trani, poi una terza vettura ha tamponato un veicolo coinvolto. Il bilancio provvisorio è di due morti e 3 feriti, tra cui due bimbi di 1 e 6 anni.

Le due vittime sono due uomini di 60 e 40 anni circa. Trasportati in ospedale in codice rosso al "Bonomo" di Andria una donna di 37 anni e la figlia di un anno. Il terzo ferito, un bambino di sei anni, è stato portato in codice rosso nell'ospedale "Dimiccoli" di Barletta.