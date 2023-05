Il giro in moto e lo scontro frontale con un'auto: Andrea muore a 18 anni

La vita di Andrea Mileto si è spezzata per sempre a 18 anni, per un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Finale Ligure. Il giovane era in sella a una moto nei pressi della Caprazoppa quando si è scontrato frontalmente con un'auto.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, coni vigili del fuoco e il 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Il 18enne, che aveva un fratello gemello, viveva a Ranzi (frazione di Pietra Ligure) e frequentava l'istituto Falcone di Loano. Da chiarire la dinamica dello scontro.