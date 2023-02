Finisce con l'auto nel fossato, morto imprenditore

È morto a poca distanza da casa, finendo con la sua auto in un fossato. Giacomo Pinese, 73 anni da poco compiuti, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 1° febbraio, a Roncade (Treviso).

Pinese, che era solo a bordo della sua autovettura, è uscito di strada finendo la corsa in un fosso e morendo all'istante. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. Da accertare le cause dell'incidente. Non si esclude che Pinese, ex imprenditore edile molto noto nel paese, abbia avuto un malore improvviso perdendo il controlli della sua Peugeot 307.