L'auto finisce fuori strada e si ribalta, Giovanni muore a 19 anni

Un incidente stradale mortale è avvenuto nella serata di ieri, 24 settembre, nel Bresciano. La vittima è un ragazzo di soli 19 anni: Giovanni Zilioli. La tragedia si è consumata lungo via Europa a Salò.

Il ragazzo era in auto con un amico. La vettura, per cause da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata. Secondo una prima ricostruzione, al momento dello schianto, Zilioli viaggiava sul sedile passeggero. Cosa abbia causato l'incidente sarà stabilito dai carabinieri, che sono intervenuti sl posto.