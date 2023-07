Perde il controllo e viene sbalzato sull'asfalto: morto motociclista

Tragico venerdì sera sulle strade di Melito (Napoli). Un motociclista è morto in un incidente avvenuto non molto lontano dallo stabilimento della Kimbo. Era in sella alla moto quando ha perso il controllo finendo sull'asfalto. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Come riporta NapoliToday, il casco è stato trovato a diversi metri dal punto in cui è caduto. Non risultano coinvolti altri mezzi e non si esclude che il motociclista possa avere perso il controllo del mezzo per via dell'asfalto bagnato dalla pioggia. Saranno i carabinieri a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Continua a leggere su Today.it...