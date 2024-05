Con lo scooter tampona un'auto e finisce nella corsia opposta: morto ragazzino di 16 anni

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade di Napoli. La vittima è un ragazzino di 16 anni. Il giovane era in sella a uno scooter Honda Sh125 e stava percorrendo via Roma verso Scampia, in direzione Melito di Napoli. Prima dello svincolo della circonvallazione esterna, è finito contro la parte posteriore di una Fiat Panda e nell'impatto lo scooter è stato sbalzato nella corsia opposta. In quel momento stava transitando una Ford Ka e l'impatto è stato inevitabile. Il sedicenne è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Infortunistica stradale della polizia locale di Napoli. I veicoli coinvolti sono stati tutti sequestrati e i conducenti sono stati sottoposti ai test per alcol e droghe.

Solo poche ore prima in via Croce Rossa, a San Giuseppe Vesuviano, è morto un altro giovanissimo in un incidente stradale. La vittima è Arcangelo Riposo, 17 anni ma già una promessa del teatro.