Auto si schianta contro un tir che trasporta legna: un morto

Un morto e un ferito grave, questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi attorno a mezzogiorno a Narano in Alto Adige (Bolzano) sulla strada del Passo di Palade che collega Narano con Lana. Secondo le prime ricostruzioni una macchina si è scontrata con un tir che trasportava legna. Due persone che viaggiavano sull’auto sono rimaste incastrate nell'abitacolo. Gli occupanti sono stati liberati solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco volontari, che hanno dovuto usare le pinze idrauliche. Uno di loro non ce l'ha fatta, l'altro è stato portato all'ospedale di Bolzano, è in gravi condizioni.