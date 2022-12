Furgone perde il controllo e si schianta contro un camion: muore un 16enne

Tragico incidente stradale questo pomeriggio a Verona, nella zona sud della città. Un furgone, per cause ancora da accertare, sembrerebbe aver perso il controllo andandosi a schiantare contro un camion. Nell?impatto, violentissimo, ha perso la vita un 16enne che viaggiava a bordo del mezzo con il padre. Ferito in modo meno grave anche un altro figlio del conducente. Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale.