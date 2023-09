Investito mentre regola il traffico dopo un incidente: morto operaio di 25 anni

Era intervenuto per segnalare un incidente stradale, ma lui stesso è stato investito e ucciso. Un operaio di 25 anni è morto oggi 8 settembre a Lamezia Terme, lungo la strada che dalla statale 280 conduce all'aeroporto. La vittima era residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro) e lavorava per un'impresa che svolge servizi stradali per conto dell'Anas. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia stradale.

L'incidente si è verificato all'altezza di un restringimento di carreggiata per lavori di rifacimento dell'asfalto. L'operaio era in strada per regolare il traffico dopo lo scontro tra due vetture. Una terza auto però è sopraggiunta falciandolo. Il conducente si è fermato subito per soccorrere la vittima e la sua posizione è adesso al vaglio. Si sta valutando, in particolare, la velocità della sua auto ma anche se la segnalazione del precedente incidente e dei lavori era avvenuta correttamente.

