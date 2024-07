Con lo scooter contro un'auto: morto ragazzo di 16 anni

Un 16enne è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata del 5 luglio a Lentini, nel Siracusano. Era in sella a uno scooter che si è scontrato, per cause da accertare, contro un'auto. L'impatto è stato violento: il 16enne è morto mentre l'amico che era con lui è rimasto ferito in modo grave ed è in ospedale.

Sembra che il conducente della macchina sia scappato a piedi in preda al panico ma è stato subito rintracciato. Indagano i carabinieri ed è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale.

Un altro gravissimo incidente è avvenuto nel Napoletano, dove una giovane donna è stata travolta e uccisa da un'auto mentre passeggiava con le nipotine.