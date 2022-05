Terribile schianto con la moto: morto campione di pattinaggio Riccardo Passarotto

Un'intera città sotto choc. E' morto in un incidente stradale avvenuto a Rovigo nella serata di ieri mercoledì 18 maggio, Riccardo Passarotto, 26 anni, ex campione di pattinaggio in linea e ora atleta di livello di body building. Lavorava anche come istruttore in una palestra ed era molto noto.

Passarotto era in sella alla sua moto, comprata da pochi giorni, e stava percorrendo via Nievo in direzione Buso. Per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e ha attraversato tutta la carreggiata finendo la sua corsa contro una centralina Enel. L'impatto è stato talmente violento da mandare in tilt l'impianto e in seguito all'incidente si è verificato un black out in tutta la via. Sul posto la polizia stradale e il personale sanitario, ma le condizioni del ragazzo sono apparse da subito disperate. E' morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.

Il 26enne era stato un punto di riferimento per lo skating italiano col lo Skating Club Rovigo: tante le medaglie conquistate fino all'oro mondiale nel 2015 a Taiwan nel pattinaggio in linea 100 metri, anche tanti ori italiani ed europei.