Si schianta con l'auto contro un muro, morta 35enne

Era alla guida della sua Lancia Y per le vie di Roma quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un muro. E' morta così, nella notte, una 35enne. Il tragico schianto in via Grotta Perfetta, all'altezza dell'incrocio con via Cristoforo Colombo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, ma poco dopo l'arrivo il cuore ha smesso di battere.

Le prime analisi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale portano a escludere il coinvolgimento di altri mezzi. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è letteralmente accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere. Poi la corsa in ospedale, purtroppo inutile.