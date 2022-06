Incidente stradale: muore un motociclista 50enne

Un uomo di 50 anni è morto a causa di un incedente stradale avvenuto a Roma, in via della Magliana all’alba del 1° giugno. La vittima era a bordo della sua moto, una Honda Sh, quando si è scontrato con una Seat Ibizia che stava marciando nel senso opposto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il 50enne è morto sul colpo. In corso gli accertamenti per risalire all'esatta dinamica dei fatti.