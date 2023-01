Mucca in mezzo alla carreggiata, auto la centra in pieno

Una mucca in mezzo alla carreggiata. Tragedia sfiorata in Sicilia. Poteva finire con un bilancio ben più pesante l'incidente stradale avvenuto questa notte sulla statale 189 Agrigento-Palermo all'altezza del bivio per Aragona.

Un mini-suv ha impattato violentemente contro una mucca che stava attraversando la strada. L’animale, secondo una prima ricostruzione del sinistro riportata oggi da AgrigentoNotizie, sarebbe sbucato all'improvviso rendendo lo scontro inevitabile. L'auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore; gli occupanti del mezzo hanno solo riportato lievi ferite. L’animale è invece morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per prestare i primi soccorsi.