Tragico incidente: muore bambino di tre anni

Un drammatico incidente si è verificato nella notte lungo la Strada Stratale 7 Bis in provincia di Caserta. L’impatto, molto violento, ha coinvolto due automobili in territorio di Succivo. Il bilancio è drammatico: un bambino di 3 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Come riporta anche CasertaNews, il sinistro stradale si è verificato lungo la carreggiata che conduce a Villa Literno: la strada è stata chiusa al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi. Per il bambino, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il piccolo, residente a Casal di Principe, è deceduto per le ferite riportate nell’impatto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Marcianise che sono competenti territorialmente.