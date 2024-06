Con lo scooter contro le auto parcheggiate: muore ragazzino di 15 anni

Quindici anni appena. È l'età della vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 3 giugno ad Arpino di Casoria, in provincia di Napoli. A perdere la vita un ragazzino che era in sella a uno scooter.

Per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro due auto parcheggiate in via Giovanni Pascoli. L'impatto è stato violentissimo ed è morto sul colpo. È stata disposta l'autopsia.

Si tratta del terzo incidente stradale mortale avvenuto a Napoli in pochi giorni. Il 30 maggio un sedicenne è morto cadendo dal suo scooter Honda Sh125, poche ore prima a San Giuseppe Vesuviano ha perso la vita Arcangelo Riposo, giovane promessa del teatro.