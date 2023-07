Marito si sente male e perde il controllo, l'auto si schianta: morta la moglie

L'auto fuori controllo che si ribalta più volte, prima di finire la corsa ai lati della carreggiata. Incidente stradale martedì pomeriggio sulla strada statale 388 a Neoneli, in provincia di Oristano. Una donna di 75 anni, Vittoria Murgia, è morta. Il marito di 82 anni, Domenico Silvestro Piras, è rimasto ferito in modo non grave.

Secondo le prime informazioni, la coppia di anziani, entrambi di Neoneli e da tutti conosciuti in paese, viaggiava a bordo di una -Polo, guidata dall'uomo. L'auto è uscita fuori strada, forse a causa di un malore del conducente e, dopo essere uscita fuori strada, si è ribaltata più volte. I vigili del fuoco sono giunti sul posto: il marito è riuscito a uscire autonomamente dall'auto. La donna purtroppo è morta poco dopo l'arrivo dei medici del 118, che hanno provato a lungo invano a rianimarla. Piras è stato trasportato all'ospedale San Martino di Oristano.? Sull'asfalto non è stato rilevato alcun segno di frenata. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.

Continua a leggere su Today.it...