Auto schiacciata da due tir sulla statale: un morto

Due autotreni e un'auto si sono scontrati questa mattina sulla strada statale Nola-Villa Literno, nel Casertano, causando il decesso di un uomo. A perdere la vita il conducente della vettura rimasta schiacciata dai due mezzi pesanti. Sul posto sono accorse le squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta (distaccamento di Aversa) per estrarre le persone rimaste incastrate nelle lamiere. I feriti sono stati assicurati alle cure dei sanitari presenti sul posto con varie ambulanze e poi trasportati in ospedale. Purtroppo per il conducente dell'auto, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente su cui sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. L'arteria è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, con grandi disagi per la circolazione stradale.