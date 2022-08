L'uomo investito e ucciso da un furgone mentre falcia l'erba

Un uomo di 42 anni è morto nel Veronese dopo essere stato travolto da un furgone mentre falciava l'erba vicino a un distributore di benzina. È successo oggi, poco dopo le 7,30 del mattino, sulla strada statale 434 Transpolesana, nel territorio del comune di Isola Rizza, in provincia di Verona. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il conducente del furgone avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo aver sbandato, ha investito l'operaio che stava lavorando nell'aiuola sul lato destro della carreggiata, in direzione di Rovigo.

L’uomo è stato trascinato per diversi metri dopo l'impatto e i vigili del fuoco, arrivati da Verona, lo hanno estratto da sotto il mezzo. I sanitari, in seguito, ne hanno poi constatato la morte. Il conducente del furgone è rimasto lievemente ferito ed è quindi stato trasferito in ospedale, a Legnago.

Nelle operazioni compiute dai vigili del fuoco intervenuti sul posto anche la messa in sicurezza dell'insegna del distributore, parzialmente abbattuta dopo l'impatto col furgone. La ricostruzione della dinamica esatta dell'incidente è stata affidata ai carabinieri di Legnago, che si sono occupati dei rilievi del caso, utili a comprendere cosa abbia provocato la sbandata del mezzo.