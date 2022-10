Lo schianto contro il guardrail è violentissimo: muore ragazza di 22 anni

Incidente stradale mortale martedì sera poco dopo le 21.45 lungo la statale Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via Sbrozzola, a Osimo Stazione (Ancona). Una giovane anconetana di 22 anni stava viaggiando a bordo della sua Alfa 147 quando ha centrato lateralmente una Opel e si è schiantata contro il guardrail. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Lo schianto è avvenuto non lontano dal Centro Commerciale Cargopier.

Secondo una prima ricostruzione uno dei due mezzi viaggiava lungo la statale mentre l'altro si stava immettendo. L'impatto è stato violento. A bordo della Opel un ragazzo di 21 anni che non ha riportato gravi ferite. Sul posto l'automedica del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Osimo. La statale è stata chiusa a lungo.

Foto AnconaToday