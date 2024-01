Si sente male alla guida e travolge gruppo di giovani motociclisti: un morto e quattro feriti

Il bilancio, tragico, sarebbe potuto essere ancor più pesante. Un morto e quattro feriti in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio, 28 gennaio 2023, a Pagnano d'Asolo (Treviso), lungo strada del Muson, all'altezza della rotatoria di fronte alla Fornace, all'incrocio con la via Schiavonesca Marosticana.

Secondo quanto riporta TrevisoToday, una Citroen Berlingo fuori controllo ha travolto tre giovani centauri di 16, 15 e 14 anni, residenti in zona, in sella alle loro moto. L'auto ha prima tagliato la rotonda, travolgendo i motocicli, e poi è finita fuori strada, giù nella scarpata a margine della carreggiata: la vittima, un 92enne di Volpago del Montello, Angelo Fantato, che si trovava alla guida quando ha accustao un malore risultato fatale. Al suo fianco c'era una passeggera, rimasta ferita in modo non grave.

Intervenute sul posto ambulanze, automedica ed elicottero. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso. Si è tentato a lungo, invano, di rianimare l'automobilista. I motociclisti hanno riportato lesioni lievi ma sono stati accompagnati per gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto.