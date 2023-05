Schianto frontale contro un camion: morto un uomo di 49 anni

Tragico incidente stradale nel Cremonese, lungo la Paullese. Un uomo di 49 anni, residente a Brescia, ha perso la vita dopo che la sua Dacia Sandero si è andata a scontrata frontalmente con un camion per cause ancora da accertare. L’urto, violentissimo, ha spinto l’auto appena fuori la carreggiata. Quando l’uomo è stato estratto dalle lamiere era ancora in vita, si è spento poco dopo. Il conducente del mezzo pesante, in stato di shock per l’accaduto, ha riportato solo lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle ore 13. Al vaglio tutte le ipotesi, da una manovra azzardata in fase di sorpasso al malore. La Paullese è rimasta chiusa al traffico per tre ore.

Continua a leggere su Today.it