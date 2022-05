Furgone si schianta contro carro attrezzi e prende fuoco: uomo muore carbonizzato

Un uomo è morto divorato dalle fiamme, intrappolato nel suo furgone che ha preso fuoco a causa di un incidente stradale. La tragedia si è consumata oggi, 25 maggio a Santa Cristina e Bissone, in provincia di Pavia. La vittima stava percorrendo la statale 412 quando ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi con un carro attrezzi. In seguito all'impatto, il furgone si è incendiato e il conducente non è riuscito a uscire dall'abitacolo ed è morto.

Sono invece rimasti feriti in maniera lieve l'autista e il passeggero del carro attrezzi, portati in codice giallo per i traumi al San Matteo di Pavia. Il primo, un uomo di 48 anni, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e la frattura di una gamba. Il secondo, 51 anni, un trauma al petto e a un braccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.