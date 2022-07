Lo schianto frontale è devastante: 2 morti e 3 feriti

Due uomini sono morti nello scontro frontale tra due autovetture avvenuto poco dopo le 23 di lunedì 4 luglio in via Romana a Pescia, in provincia di Pistoia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre le persone ferite dalle auto, mentre per due uomini il medico non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Tre persone sono state trasportate in ospedale tra Pescia e Pistoia, mentre un'altra è risultata incolume. Sul posto anche la polizia stradale impegnata anche nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.