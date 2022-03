Tragico schianto in moto: muore ragazza di 18 anni

Vani tutti i soccorsi. Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente stradale fra la moto sulla quale era in sella e un’automobile. Lo schianto nella mattinata di venerdì 25 marzo, dopo le 8, a Pozzo d’Adda nel Milanese. Una sua coetanea ha riportato lesioni a un polso ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non è grave.

In codice verde, al Cardellini di Zingonia (Bergamo) un uomo di 59 anni: non è chiaro al momento se fosse lui alla guida della vettura. La dinamica dell’incidente stradale è da ricostruire.

Sempre in Lombardia, all'alba, un giovane di 20 anni ha perso la vita. La sua auto si è schiantata contro un camion a San Gervasio.