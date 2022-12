Scontro frontale fra due camion, morti i conducenti

Due morti e due mezzi pesanti ridotti a un ammasso di lamiere. È il tragico bilancio dell'incidente avvenuto oggi, 27 dicembre, sulla strada statale 156 dei Monti Lepini a Priverno, in provincia di Latina. Per cause da accertare, un tir e un furgone si sono scontrati frontalmente. Entrambi i conducenti sono morti. Si tratta di un uomo di 49 anni, residente a Priverno, e di uno di 63, di Sezze. Dopo l'impatto il tir ha sfondato il guardrail finendo in una scarpata.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.