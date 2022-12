Pullman con 41 bambini finisce fuori strada, ci sono feriti

Una gita scolastica ha rischiato di tramutarsi in tragedia oggi, lunedì 12 dicembre, a Roma. Un pullman con a bordo 41 bambini è finito fuori strada. Tre i feriti: due bimbi di 7 anni e l'autista, tutti trasportati in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio sulla Tiburtina, in zona Settecamini, nella periferia nord est della Capitale. Lo riporta RomaToday.

L'allarme è scattato intorno alle 13,50. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza dell'incrocio fra la strada consolare e via di Salone. All'origine dell'incidente, presumibilmente, un malore del conducente. Tanta paura ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza. I bambini feriti e l'autista sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice giallo. Sul posto per accertare la dinamica dell'accaduto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.