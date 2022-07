Pullman finisce contro un tir: bambini salvati dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata oggi, 14 luglio, per un incidente avvenuto tra Barletta e Canosa di Puglia. Un pullman turistico con a bordo 30 bambini e due educatrici si è scontrato con un tir. Fortunatamente non ci sono feriti. I bimbi e le insegnanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, che li hanno fatti uscire dal finestrino. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.