Finisce con la moto contro un'auto, Danny è morto a 29 anni

Il suo ultimo giro in moto Danny Mattiuz, 29 anni, l'ha fatto nel pomeriggio di martedì 4 aprile. Per cause da accertare si è schiantato contro un'auto mentre percorreva la strada dei Laghi a Revine Lago (Treviso) ed è morto.

Come racconta Nicola Cendron su TrevisoToday, la tragedia si è consumata attorno alle 17 circa. Mattiuz, residente a Cison di Valmarino, è finito contro una Mini Cooper rossa. Inutili i soccorsi da parte del Suem 118: medico e infermieri sono giunti con ambulanza, automedica ed elicottero ma le lesioni erano troppo gravi. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto.