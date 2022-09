Ubriaco percorre rotatoria contromano e provoca scontro frontale

Rocambolesco incidente ieri sera nel tratto misanese della Ss16 Adriatica (Rimini). Un 67enne di origine albanese ha percorso una rotatoria contromano provocando uno scontro frontale con un altro mezzo. Dagli accertamenti della polizia stradale è emerso che aveva un tasso alcolemico che superava abbondantemente la soglia consentita dalla legge.

Come spiega RiminiToday, l'uomo era al volante di una vecchia Lancia e percorreva via Del Bianco in direzione mare quando è arrivato alla rotatoria con la Statale e l'ha imboccata contromano a velocità sostenuta. In quel momento sopraggiungeva un Ford Transit con il guidatore che non ha potuto evitare l'impatto. Lo scontro è stato violento. Il 67enne è rimasto incastrato nell'abitacolo della sua Lancia ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo, oltre a un'ambulanza del 118. Non ha riportato lesioni. Nessuna grave conseguenza per l'uomo alla guida del Transit.