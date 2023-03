Auto contro un palo poi si ribalta: gravi tre giovani, tragedia sfiorata

Sfiorata la tragedia sull'ex statale 589 all'altezza dell'uscita di Riva di Pinerolo (Torino). L'incidente giovedì mattina: una Fiat Punto che viaggiava in direzione del centro cittadino ha urtato un cartello della segnaletica stradale e si è ribaltata a bordo strada, rimanendo completamente distrutta.

A bordo c'erano quattro giovani. Tre di loro, due ragazze e un ragazzo, residenti a Piossasco, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo in condizioni apparentemente gravi, come riporta TorinoToday. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia cittadina, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno estratto i feriti dall'auto, e gli ausiliari dell'Anas. Traffico in tilt a lungo.