Attraversa la strada insieme al marito, un Suv la travolge: muore in ospedale il giorno dopo

È morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Ancora una vittima di un incidente stradale a Roma, la 154esima tra Capitale e provincia dall'inizio del 2023. Cinquantotto anni, Laura Pessina era originaria di Milano e si trovava a Roma in vacanza insieme al marito, anche lui rimasto ferito. L'incidente è avvenuto lo scorso martedì 17 ottobre: ieri, mercoledì 18, i medici dichiarato la morte della donna.

La tragedia è avvenuta intorno alle 13:00 del 17 ottobre in via del Teatro Marcello, in pieno Centro Storico, fra l'Altare della Patria e il Ghetto Ebraico. All'altezza di via Montanara la 58enne è stata travolta mentre attraversava la strada assieme al marito. A colpirla un Suv, condotto da un uomo italiano di 78 anni, fermatosi a chiamare i soccorritori.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale. Da subito in condizioni gravi la 58enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata. In condizioni disperate la donna è deceduta nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre.

Sottoposto al test alcolemico e tossicologico di rito il conducente del Suv, eseguiti i rilievi scientifici, starà ora agli agenti della polizia municipale ricostruire la dinamica dell'ennesima tragedia della strada.

