Scontro tra auto e cisterna: morto un uomo

Ennesimo incidente stradale mortale a Roma. Un uomo ha perso la vita intorno alle 2.50 di oggi, giovedì 13 giugno, sul grande raccordo anulare tra lo svincolo per la Pontina e la via del Mare in direzione Aurelia.

Si sono scontrate, per ragioni ancora da accertare, un'auto e una cisterna. Nell'impatto è morto il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute squadre del 118, dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale. Il tratto del Grande raccordo anulare è stato interdetto al traffico per consentire i rilievi. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, non si esclude l'ipotesi del malore per uno dei conducenti.