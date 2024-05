Con l'auto contro un semaforo: Alessio muore a 26 anni, ferite due amiche

Tragico incidente stradale nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio a Roma, zona Torre Maura. Il bilancio è di un 26enne morto e due ragazze ferite. Come si legge su RomaToday, lo schianto mortale è avvenuto alle 4.30 quando la Citroen C1 guidata da Alessio Passeri è uscita di strada, finendo la propria corsa contro un semaforo all'altezza del civico 82.

Passeri è morto sul colpo. I soccorsi per lui sono stati inutili. A bordo dell'auto c'erano anche due ragazze, amiche di Alessio, rimaste ferite e trasportate in codice rosso al Casilino e a Tor Vergata. Secondo quanto informa la polizia locale non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per gli accertamenti di rito gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le due giovani portate in ospedale, sotto choc, saranno ascoltate nelle prossime ore.

Passeri era originario della provincia di Frosinone. A ricordarlo il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, con un post su Facebook: "La nostra comunità piange ancora una volta una giovane vita spezzata tragicamente. La notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Roma, dove viveva con la famiglia, è deceduto Alessio Passeri. Aveva solo 26 anni. Viveva nella Capitale, ma il suo papà e tutta la sua famiglia sono persone originarie della nostra comunità e risiedono a San Cosma. Un abbraccio a tutta la famiglia, a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, per questa tragedia".

Con Alessio Passeri il numero di vittime di incidenti stradali a Roma e provincia dall'inizio dell'anno è salito a 49.