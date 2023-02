Camionista travolto e ucciso da un suv in tangenziale

Un uomo di 61 anni è morto per un incidente stradale avvenuto martedì sera lungo la tangenziale est a Rovigo. La vittima è Claudio Peretto, camionista di 61 anni. Secondo una prima ricostruzione, è stato travolto e ucciso da una Nissan Qashqui mentre, verso le 22, attraversava la tangenziale. Era appena uscito dal ristorante “Al Fogolar" e stava tornando al suo camion. Come riporta la stampa locale, alla guida del suv c’era una 33enne residente nel Ferrarese. L'impatto è stato molto violento, Peretto è stato sbalzato a dieci metri dal punto dello schianto ed è morto sul colpo. La donna ha chiamato i soccorsi e poi è stata portata in ospedale in stato di choc.